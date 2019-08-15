السفير الأمريكي الجديد يتعهد بالعمل لإحياء العملية السياسية في ليبيا

تونس-العنوان

تعهد سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، بالعمل من أجل إنهاء الوضع الراهن في ليبيا.

ووفقا لبيان السفارة الأمريكية، فقد أبدى نورلاند، حماسه للالتقاء بشريحة واسعة من الليبيين في أقرب وقت ممكن، متطلعا إلى اليوم الذي تسمح له فيها الظروف بالعودة إلى ليبيا.

واعتبرت السفارة، أن وصول السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا يشير إلى رغبة واشنطن في تكثيف النشاط الدبلوماسي في البلاد، مشيرة إلى أن هدفهم واضح، ويتمثل في دعم جهود الأمم المتحدة بقيادة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

واعتبرت الولايات المتحدة، إن هدنة العيد مناسبة مشجّعة، حيث أظهرت الحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار ومضاعفة الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وأكدت أنّ جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد.

ودعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود إعادة إطلاق العملية السياسية.

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