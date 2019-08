المتوسط:

جرت صباح اليوم محادثة هاتفية تناول فيها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، و رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تطورات الاوضاع في ليبيا ، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

وأكد رئيس الوزراء البريطاني خلال المكالمة علي أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد، وجدد جونسون التأكيد بأن حكومة الوفاق الوطني هي الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة . وقال إن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب ، وتساهم في تفاقم الازمة ويجب إيقافها. وعبر جونسون خلال المكالمة عن تقديره لجهود حكومة الوفاق والتعاون المشترك في مكافحة الاٍرهاب.

من جانبه عبر السراج، عن تقديره للموقف البريطاني تجاه حكومة الوفاق والازمة الليبية وقدم تلخيصا للوضع القائم .

وأكد السراج على ضرورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب .. لتعود العملية السياسية بتمثيل حقيقي لليبيين.

على صعيد آخر تناولت المحادثة عدد من ملفات التعاون المشترك ، حيث ابدى الطرفان حرصهما على تطوير العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة ، والتطلع للقاء قريب يحدد مسارات التعاون وأطرها.

The post تفاصيل المحادثة الهاتفية بين “السراج” ورئيس وزراء بريطانيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية