خلال اتصال مع سيالة.. نورلاند: لا ندعم الحل العسكري في ليبيا

أجرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اتصالا هاتفيا من مقر عمله بتونس، مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة.

وأكد السفير الأمريكي، موقف بلاده الداعم لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وأن بلاده لا تدعم الحل العسكري، مبديا استعداده للتعاون مع حكومة الوفاق في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف السفير الأمريكي أنه يتطلع لتسليم أوراق اعتماده قريبا لمباشرة عمله الجديد.

من جانبه أكد سيالة، على أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للحل السياسي في ليبيا مبديا استعداد الوزارة لتقديم المساعدة للسفير الجديد من أجل إنجاح مهمته.

كما تطرق الحديث إلى العلاقات الثنائية وتطلع البلدين لعقد شراكة استراتيجية خاصة في مجال الطاقة وإعادة الإعمار.

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