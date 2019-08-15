الجيش يقصف مواقع عسكرية بمطار زوارة

استهدفت مُقاتلات الجيش الوطني موقعاً بمُحيط مطار زوارة كانت تُستخدم لأغراض عسكرية بينها غرفة عمليات تركية، بحسب ما أعلنته غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش.

وقالت الغرفة إن المواقع المُستهدفة كانت خاصة بطائرات مُسيّرة تُستخدم ضد الجيش الوطني، لعرقلته عن تحرير العاصمة وإرباك حربه على المجموعات الإرهابية.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من قبل الجهات الرسمية التابعة للقيادة العامة بشأن حجم الخسائر التي ألحقتها الضربات الجوية بالمواقع المُستهدفة.

وهذه المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها بشكل رسمي عن استغلال مطار زوارة لأغراض عسكرية، حيث كانت القيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت أكثر من مرة عن إسقاط طائرات تركية مسيرة تتبع قوات الوفاق تدار من قبل فرق تركية في مطاري معيتيقة ومصراتة.

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