“المسماري”: سلاح الجو الليبي يستهدف هناقر الطائرات التركية

أفادت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بأنه بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة، تأكدنا انها تستعمل هنقرين داخل مطار زوارة، إذ قامت طائرات سلاح الجو العربي الليبي صباح اليوم الخميس الخامس عشر من اغسطس بضرب الهنقرين وتسويتهم بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار.

وأشارت الصفحة، إلى أن هذه رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به اي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية.

