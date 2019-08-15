القوات المسلحة تواصل ضرب المليشيات وتجبرها على التقهقر في منطقة الكسارات

طرابلس-العنوان

واصلت القوات المسلحة اليوم الخميس ضرباتها البرية والجوية على مواقع وتمركزات تابعة للمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

قال المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة كبّدت “ميليشيا جويلي المرتزقة” خسائر كبيرة بمنطقة الكسارات وأجبرتهم على التقهقر.

وشنت مقاتلات سلاح الجو عدة ضربات جوية مركزة على مليشيا جويلي في العزيزية أدت إلى سقوط عدد من القتلى.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي أن الضربات الجوية أدت إلى فرار ما تبقى من مجموعات “الحشد المليشاوي” في إحدى مناطق العزيزية، بعد الخسائر الكبيرة التي لحِقت بهم.

وأشارت الشعبة إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات على مواقع تحوي عددًا من المرتزقة الأجانب بعد أن تم رصدهم من قبل وحدات القوات المسلحة. وأكدت، أن هذه الضربات كانت دقيقة وخلفت عدداً من الجرحى والقتلى.

هذا واستهدفت القوات الجوية موقعًا يستخدم لهبوط وإقلاع الطائرات المسيّرة التركية في مطار زوارة غرب طرابلس.

ولأول مرة يشن سلاح الجو غارات جوية على مواقع بمطار زوارة.

وأكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد منفور المنفي في تصريح لصحيفة العنوان تدمير طائرات سلاح الجو لـ “هنقرين” يستخدمان للطائرات التركية المسيرة في مطار زوارة.

وقال المنفور: “إن الغارات جاءت بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة، والتأكد من أنها تستعمل “هنقرين” في مطار زوارة، فقامت طائرات سلاح الجو العربي الليبي بضربهما وتسويتهما بالأرض”.

وأشار المنفور، إلى أن سلاح الجو تفادي ضرب المهبط وصالة الركاب، مؤكدًا أن القصف اليوم الخميس، يعد رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات القوات المسلحة العربية الليبية.

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