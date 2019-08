المتوسط:

باشرت الان الشركات الناقلة باستقبال ركاب رحلاتها المجدولة من وإلى مطار معيتيقة الدولي لهذا اليوم بعد منحها الإذن من السلطات المختصة بذلك .

وكان أعلن مطار معيتيقة فجر اليوم الخميس، تعرضه للاستهداف بعدة قذائف وإغلاق المجال الجوي للمطار لحين إشعار آخر.

وأوضح المطار عبر صفحته على فيسبوك، جاء ذلك بعدما اضطر طائرة الخطوط الجوية الأفريقية إلى الهبوط بمطار مصراتة الدولي.

