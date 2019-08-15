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بلدية غدامس تضع خطة للتنمية المستدامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اجتمعت لجنة التنسيق ببلدية غدامس، اليوم الخميس، لصياغة مشاريع خطة التنمية المستدامة للبلدية «2020 – 2030»، والتي تستهدف قطاعات الإسكان والمرافق والمواصلات والكهرباء.

وأشارت البلدية، إلى أن الخطة تهدف إلى إكمال المشاريع الجارية، والبدء في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتتضمن الخطة أيضًا: «تحديد المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع (الإسكان)، مع تحليل القطاع لتحديد الأهداف الاستراتيجية، وتحديد المشاريع المستقبلية التي تخدم هذه الأهداف، وتوسيع قاعدة المشاركة في إعداد خطة القطاع».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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