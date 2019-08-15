شابه موجها الدعوة للأطراف الليبية: الصلح خير

وجه القيادي من مدينة مصراتة حسن عبدالله شابه، الأطراف الليبية إلى الاستجابة لنداء الله والوطن.

وقال شابه في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “دعوة إلى المقاتلين في جبهات القتال اتباع السراج وحفتر، استجيبوا لنداء الله والصلح خير ولاتسمعوا دعوات درمان والغرياني، رفقا بالوطن والأهل، الاجداد رغم انقسامهم بين الطليان والانجليز استطاعوا أن ينسو ذلك بدعوة الملك حتحات علي مافات، ثم جاء القذافي بدعوة هاتو ايديكم وانسو احقادكم، يدفع الابرياء ثمن النزوح والقتل دون ذنب والدولة تسير إلى الانهيار والتشظي والتفكك، دعوة ليست من سفير امريكا أو غسان أو مجلس الأمن لكي يستجاب لها الزعماء والقادة، إنها دعوة كل ليبي يري دماء زكية تسفك تروي تراب الوطن في صراع السلطة والحكم، ارفعوا المصاحف واتركوا البنادق استجيبوا لنداء الله والوطن، انتصروا لله والوطن، كما ترك الاجداد والآباء وطن ! انتم ماذا فاعلون نسأل الله أن يريكم الخير في القرآن وليس في سلاح الشيطان”.

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