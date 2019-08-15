كرموس يقر بوجود مليشيات ناهبة للمال العام تقف حاليًا أمام الجيش في معركة تحرير طرابلس

طرابلس-العنوان

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، قيام المليشيات في طرابلس بنهب المال العام، لكنه أشار في تناقض إلى أن ذلك ليس له تأثير مباشر على أمن المواطن.

وقال كرموس، في تصريحات أوردتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، “نحن في طرابلس نعلم أن هناك مليشيات تسيطر على بعض المؤسسات وتمارس نهب المال العام، كما ذكر ذلك السيد غسان سلامة، لكن هذه المليشيات ليس لها تأثير مباشر على أمن المواطن”.

واعتبر كرموس أن تأثيرها يقتصر على نهب المال العام، ولا يمكن القول إنها “تمارس الإرهاب”.

وتابع: “نحن نرى أن بعض المليشيات مجرمة لكن الكثير منها الآن هي التي تدافع عن طرابلس وهي من صدت الاعتداء على العاصمة، ورغم أنها غير منظمة، لكن وصفها بأنها مليشيات مجرمة ويجب قتلها وتصفيتها لن نقبله”.

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