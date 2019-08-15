الاعتداء على مكاتب «بلدي الخمس» خلال العيد وسرقة محتوياتها

أعلن المجلس البلدي الخمس، اليوم الخميس، الاعتداء على مكاتب البلدية خلال عطلة عيد الأضحى، مشيرة إلى «تحطيم أبوابها، وسرقة وتخريب محتوياتها» ما أدى إلى «ضياع حقوق مالية لأفراد وشركات كأمانات، وملفات موظفي المجلس الشخصية، إضافة إلى سرقة المنظومة المالية بالمجلس».

وأشار المجلس، في بيان، إلى تعرضه لــ«موجة اعتداءات ممنهجة ومتتالية، والتحريض عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب أزمات كانت موجودة منذ تسلمه أعماله، وليس للإدارة الحالية مسؤولية فيها».

ودعا المجلس، الأهالي إلى «الوقوف بكل إمكاناتهم ضد هذه الظاهرة السلبية، ومشاركته في تذليل العوائق التي تعترض تحقيق أهدافه، وتكوين رأي عام رافض لمثل هذه السلوكيات».

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