عمليات الكرامة: تراجع قوات الوفاق في الكسارات

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش أجبرت قوات حكومة الوفاق على التراجع في منطقة الكسارات جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن أن قوات الجيش كبدت قوات الوفاق بقيادة أسامة الجويلي خسائر كبيرة.

وبين المركز الإعلامي أن شخصية قيادية من قوات الوفاق وصلت إلى مستشفى الزاوية تحت حراسة مشددة بعد إصابتها في المواجهات ضد قوات الجيش.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قصف مواقع في مطار زوارة تستخدمهم الطائرات التركية المسيرة.

وقال المسماري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا أنها تستعمل هنقرين داخل مطار زوارة فقامت طائرات سلاح الجو العربي الليبي صباح اليوم الخميس ….بضرب الهنقرين وتسويتهم بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار”.

وأوضح المسماري أن “هذه رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية مضيفا قواتنا الجوية الذراع الطولى لجيشنا”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا