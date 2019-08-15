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عمل متواصل لتنظيف شوارع بنغازي من مخلفات العيد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل في مدينة بنغازي أعمال تنظيف الأحياء والشوارع من مخلفات عيد الأضحى المبارك تحت إشراف من قبل وحدة الحرس البلدي بالبلدية.

وكانت البلدية قد شرعت في تنظيف الشوارع والأحياء من المخلفات اليومية حفاظا على البيئة والاهتمام بالمظهر العام للشوارع والأحياء بالمدينة.

وقد لوحظ فترة عيد الأضحى تكثيف البلدية من أعمال إزاحة المخلفات وسط إمكانيات محدودة لشركة الخدمات العامة ببنغازي.

واشتكت العديد من المُدن الليبية تكدّس أكوام القمامة بالشوارع بعد أول أيام العيد بسبب غياب المكبّات الصحيّة المُخصصة لهذا الغرض من جهة، واستهتار بعض المواطنين وعدم اكتراثهم لأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها من جهة أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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