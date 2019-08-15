عمل متواصل لتنظيف شوارع بنغازي من مخلفات العيد

تتواصل في مدينة بنغازي أعمال تنظيف الأحياء والشوارع من مخلفات عيد الأضحى المبارك تحت إشراف من قبل وحدة الحرس البلدي بالبلدية.

وكانت البلدية قد شرعت في تنظيف الشوارع والأحياء من المخلفات اليومية حفاظا على البيئة والاهتمام بالمظهر العام للشوارع والأحياء بالمدينة.

وقد لوحظ فترة عيد الأضحى تكثيف البلدية من أعمال إزاحة المخلفات وسط إمكانيات محدودة لشركة الخدمات العامة ببنغازي.

واشتكت العديد من المُدن الليبية تكدّس أكوام القمامة بالشوارع بعد أول أيام العيد بسبب غياب المكبّات الصحيّة المُخصصة لهذا الغرض من جهة، واستهتار بعض المواطنين وعدم اكتراثهم لأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها من جهة أخرى.

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