تواصل أعمال الصيانة الكهربائية بطرابلس

قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع تاجوراء بالشركة العامة للكهرباء بأعمال صيانة لأعطال وقعت في الشبكة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن فرقتي الكوابل والميكانيكة التابعتين لدائرة توزيع تاجوراء تمكنت من استبدال خلية ضغط منخفض داخل محطة جروش التي تعرضت للاحتراق كما قامت بصيانه كابل ضغط منخفض حجم 240علي محطة الواحة

وأجرى الفريق التابع لدائرة توزيع حي الأندلس أعمال صيانة شملت استبدال محول حجم 1000 كيلو فولت أمبير الذي تعرض لعطب أثناء عودة التيار الكهربائي ‪بدل محول معطوب على المحطة الجاهزة المحموديه بمنطقة الدريبي بالإضافة إلى استبدال مفتاح حجم 400A في صندوق توزيع علي محطة السحبي بمنطقة الدريبي .

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