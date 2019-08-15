شركة الكهرباء تدعو لترشيد استهلاك الطاقة

دعت الشركة العامة للكهرباء أصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة إطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها أثناء فترة النهار وبعد إغلاق المحل.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الشركة تقوم بمجهودات من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية إلا أن هناك بعض المواطنين يقومون بهدر الطاقة الكهربائية بطريقة غير مسؤولة على الاطلاق وبشكل متزايد مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك.

واستعرضت الشركة صورا قالت إنه تم التقاطها اليوم الخميس بالقرب من مقر جمعية الدعوة الإسلامية تظهر تشغيل الإضاءة والكاشفات أمام المحال التجارية وفي وضح النهار معتبرة أن ذلك يعد نوعاً من الإسراف والهدر ويزيد من معاناة الشبكة.

ودعت الشركة أصحاب المحال التجارية لضرورة إطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها تعمل أثناء فترة النهار وبعد إغلاق المحل والاستفادة من الاضاءة الطبيعية في فصل الصيف وبذلك يقل استهلاك الكهرباء من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي للجميع مطالبة الجهات العامة والخاصة بإطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب، وعدم تركها تعمل على مدار الـ 24 ساعة .

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