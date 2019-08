تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، من ضبط تشكيلات عصابية تمتهن السطو والسرقة، واعترف أحد أفرادها بقتل رجل الأعمال خليفة الشامي بعد نحو عام من الجريمة التي تم تنفيذها في بنغازي.

وقال رئيس قسم التحريات العامة المقدم أشرف الفايدي إن أفراد قسم التحريات العامة تمكنوا من ضبط أربعة من رؤساء تلك العصابات إضافة إلى تسعة من أفرادها وجميعهم من حاملي الجنسية التشادية.

