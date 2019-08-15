عقوب يتفقد أعمال صيانة مستشفى عمر المختار القروي

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب بزيارات لتفقد أعمال صيانة وتوسعة وتطوير مستشفى عمر المختار القروي بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الجولة تفقد آليات سير العمل في إنجاز أعمال الصيانة وتقديرات نسبه الإنجاز وفقا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.

وقال عقوب إن رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة لم تدخر جهدا في سبيل الدفع بالمشروعات داعيا مدراء المرافق الصحية إلى تسريع وتيرة الإنجاز.

ورافق عقوب في جولته التفقدية كلا من مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم سويكر يحيى ومدير مكتب المشروعات بإدارة الخدمات الصحية طبرق سالم عبدالعاطي عوض وكان في استقبالهم عند الزيارة الميدانية مدير مستشفى عمر المختار القروي. سليمان حسن.

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