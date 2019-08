قامت اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، بإرسال السلع الغذائية إلى عدد من مدن المنطقة الغربية، وتحديدا إلى مدن ومناطق الأصابعة وترهونة والرجبان وقصر بن غشير والسبيعة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد دعت في بيان سابق لها جميع الجمعيات الاستهلاكية في البلديات المذكورة إلى التوجه إلى وحدات المبيعات بصندوق موازنة الأسعار لاستلام المخصصات

The post اقتصاد المؤقتة تعلن إرسال سلع غذائية للمنطقة الغربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية