عقيلة صالح يبحث استعدادات مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية للعام الدراسي الجديد

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع مدير مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة المصري فرج استعدادات المصلحة للعام الدراسي الجديد.

وأطلع المصري عقيلة على قرار مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة رقم أربعمئة وواحد، والذي يقضي بتنفيذ عدد من مشاريع الصيانة والإنشاء بمختلف البلديات، وخاصة المسندة لجهاز تنمية وتطوير المدن، مؤكدا خلال اللقاء على أن المصلحة ستشرع في تنفيذ هذه القرارات فور انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

