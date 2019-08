دبلوماسي روسي يحذر من تزايد النشاط الإرهابي في ليبيا

المتوسط

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي إن السيناريو الأكثر خطورة ينفذ في ليبيا بسبب تزايد النشاط الإرهابي هناك.

وأوضح الدبلوماسي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا “من الواضح أن أخطر التوقعات التي تحدثنا عنها صحيحة”، وأضاف بوليانسكي “الجماعات الإرهابية أصبحت ناشطة نتيجة للحرب الأهلية. وارتفاع نشاطها سببه أيضا اختراق الجهاديين من الدول المجاورة إلى البلاد، بما في ذلك سوريا”.

وتابع الدبلوماسي الروسي “هذا دليل على أهمية دعواتنا للكفاح الذي لا هوادة فيه ضد هذا الشر، مع التخلي عن سياسة الازدواجية”.

