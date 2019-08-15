الغزوي : تم رصد المواقع التي أطلقت منها القذائف باتجاه مطار معيتيقة

نفى آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة اللواء المبروك الغزوي مسؤوليتهم عن استهداف مطار وقاعدة معيتيقة الجوية واتهم جماعات مسلحة لها أهداف وخلفيات مختلفة بالوقوف وراء هذا العمل وتكراره بصفة دورية .

وأكد الغزوي في تصريح لصحيفة المرصد أنه تم رصد إطلاق مقذوفات من داخل معسكر حوازة النعام وشمالا من موقع آخر بمنطقة بئر الاسطى ميلاد ونقطتين متقدمتين أخريين ، وذلك على يد مليشيات متطرفة متمركزة هناك نحو مطار معيتيقة.

الغزوي أوضح أن هناك دوافع رئيسية لاستهداف المطار من قبل هذه الميليشيات منها توجيه رسائل للجهة المشرفة على السجن المحصن الواقع داخل القاعدة والذي يقبع به عدد من المتطرفين بهدف نقل السجن لمكان آخر غير محصن يسهل فيه تهريبهم أو اقتحامه.

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