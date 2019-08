المتوسط

أكد رئيس لجنـــة إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نــــاجي احفــــاف على ضــــرورة العنايــــة بمستــــوى الخدمـــات المقدمــــة في الحقــــول ومنحهـــا الأولوية وتوفيــــر كل السبـــل التي تسهـــــم في تحقيق المناخ المناسب الذي ينعكــــس بشكــــل إيجابي على مستــــوى البـــذل والعطـــاء.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها احفاف إلى مختلــــف المواقـــع بالشركـــة وخاصـــة الحقــــول النفطيـــة، حيث زار حقل زلطن والجبـــل وحقل اللهيب التابعين للشركـــــة والتقـى العامليـــن بالحقليـــن.

وأشــــاد احـفـــــاف بالعطاء المتميز والمهنيـــة العاليـــة التي يظهــرها العاملون بالحقـــول التابعة للشركة، والتزامهــم بواجبهـــم تجاه الوطـــن والمؤسسة التي يعملـــون فيها رغـــم كل المعـــوقات والظـــروف الصعبة وعـدم توفر الإمكانيات اللازمة لتأدية العمل على أكمل وجه.

The post زيارة تفقدية لحقلي زلطن والجبل واللهيب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية