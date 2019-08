منتخب الدراجات ينهي التحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية

المتوسط

أنهى المنتخب الوطني الاتحاد الليبي للدراجات معسكره التحضيري اليوم الخميس بمدينة زوارة، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية التي ستنطلق خلال هذه الأيام بالمغرب .

وأوضح الاتحاد أن المنتخب سينتقل صباح غدا الجمعة الى تونس لإجراء بعض التدريبات قبل التحول للمغرب يوم 21 من الشهر الجاري.

وأضاف الاتحاد أنه وحسب البرنامج المعد للسباقات فإن أول سباق سيكون يوم 23 , وتتكون تشكيلة المنتخب المتوجه للمغرب من الهادي فرج مدرب ، أحمد السايح ميكانيكي، علاء الدين حمودة رياضي ، محمد الكمع رياضي، طارق بادي رياضي ، أنس اليتيم رياضي.

