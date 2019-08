المتوسط

تمكنت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء من استبدال خلية ضغط منخفض داخل محطة جروش التي تعرضت للاحتراق من قبل فرقتي الكوابل والميكانيكية التابعين لدائرة توزيع تاجوراء، كما قامت بصيانه كابل ضغط منخفض حجم 240علي محطة الواحة

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك، أن الفريق التابع لدائرة توزيع حي الأندلس أجرى أعمال صيانة شملت استبدال محول حجم 1000 كيلو فولت أمبير الذي تعرض لعطب أثناء عودة التيار الكهربائي ‪بدل محول معطوب علي المحطة الجاهزة المحمودية بمنطقة بـ(مكتب التشغيل والصيانة السريعة الدريبي ، كما تم استبدال مفتاح حجم 400A في صندوق توزيع علي محطة السحبي بمنطقة الدريبي)

The post صيانة كوابل كهرباء بتاجوراء والدريبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية