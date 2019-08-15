الحكومة المؤقتة : مشاريع بقيمة 159 مليون دينار لبلدية سلوق

العنوان_قرنادة

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأربعاء، تعليماته للبدء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لبلدية سلوق.

ومن المتوقع أن تصل قيمة المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة في البلدية إلى 159 مليون دينار تقريباً.

وكان مجلس الوزراء ناقش آليات سحب العقد من الشركة البرازيلية (كوانزو قلفاو) المتعاقد معها سابقا على تنفيذ المشروع بعد تأخرها في تنفيذه.

وتسعى الحكومة للاسراع بالبدء في تنفيذ هذا المشروع مع تضمينه لمعالجة التلوث البيئي الذي تسبب فيه اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب نتيجة تهالك الشبكة.

رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة أعلنت أنها ستشرع في فتح مضاريف العطاء لاختيار الشركة المنفذة للمشروع بداية الأسبوع القادم، بعد فشل الشركة البرازيلية في تنفيذه.

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