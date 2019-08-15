الجيش يستهدف مواقع الوفاق بالعزيزية

شن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني الليلة الماضية عدة غارات على أهداف في مدينة العزيزية منها اللواء الرابع، ومدرسة شهداء العزيزية، ومقر آخر في وسط المدينة اتخدت منه قوات حكومة الوفاق مقرا له، وتم رصد تحرك سيارات إسعاف بعد القصف.

وتسود حالة من الاستياء بين أهالي العزيزية جراء تمركز قوات تابعة لحكومة الوفاق وآلياتهم العسكرية في منازل المواطنين خوفا من استهداف المنازل من الطيران الحربي، بينما تواصل قوات الوفاق السيطرة على كامل المدينة.

ويسود هدوء حذر في مدينة اسبيعة في حين سقطت قذائف عشوائية أمس على الأحياء السكنية بالمدينة، مع مواصلة الجيش الوطني السيطرة على المدينة.

وشهد محور مطار طرابلس اندلاع اشتباكات عنيفة مساء أمس حتى الساعات الصباح الأولى من اليوم، ومع ساعات المساء عاد الهدوء الحذر وسط سيطرة قوات الجيش الوطني على كامل المطار.

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