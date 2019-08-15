روسيا تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى استئناف المفاوضات وإطلاق عملية سياسية

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، «جميع أطراف النزاع الليبي إلى استئناف المفاوضات وإطلاق عملية سياسية للتغلب على الأزمة في بلادهم» وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي إن «موقفنا هو أنه لا توجد بدائل للتسوية السياسية للأزمة في ليبيا. نعتقد أن أول خطوة ضرورية تجاه ذلك تتمثل في وضع وقف دائم لإطلاق النار بشكل دائم».

وأضافت: «وفي الوقت نفسه، ندعو جميع القوى السياسية والعسكرية في ليبيا إلى الانخراط في المفاوضات واتخاذ إجراءات لاستعادة عملية سياسية شاملة تهدف إلى التغلب على انهيار البلاد وإنشاء مؤسسات دولة موحدة وفعّالة تكون قادرة على استعادة السلام والازدهار على الأراضي الليبية».

ويأتي الموقف الروسي في سياق موقف إقليمي ودولي يطالب أطراف الأزمة في ليبيا بوقف القتال الدائر في محيط العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، واستئناف العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة غسان سلامة.

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