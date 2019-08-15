شركة الشرارة النفطية تفند اتهامات صنع الله وبن كورة لشركات التوزيع

العنوان_طرابلس

إستنكرت شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية في بياناً لها اليوم الخميس تصريحات رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة اتهامهما شركات توزيع الوقود بالفشل في القيام بالمهام المناطة بها وعدم قدرتها على سحب الكميات المخصصة لها.

الشركة أعتبرت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن تلك التصريحات تفتقد للمصداقية والشفافية وتفتقر للجانب المهني في نقل الحقيقة.

وأعربت الشركة عن إستغرابها من مثل هذه التصريحات من الجهتين المذكورتين بإعتبار أنها تصب في خانة واحدة فقط وهي إظهار شركات التوزيع بالمظهر السيء أمام الجهات السيادية بالدولة وكذلك أمام الرأي العام خاصة وأن شركة البريقة قد أعلنت في وقت سابق ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة بأنها عازمة على التعاقد مع أصحاب المحطات والمباشرة في تزويدها بالوقود خلافاً لقرارت اللجنة الشعبية سابقاً والتي حددت مهام واختصاصات شركة البريقة لتسويق النفط المتمثلة في تخزين ومناولة الوقود من خلال المستودعات التابعة لها وتزويد الشركات حسب طلبات الشراء.

وأكد البيان على أن الشركة ملتزمة بسحب مخصصاتها اليومية من الوقود وتوزيعه على المحطات التابعة للشركة وتمكين تلك المحطات من العمل بالشكل المطلوب وتقديم خدماتها للمواطن بالرغم من وجود بعض المختنقات والعراقيل التي تعترض سير عملها.

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