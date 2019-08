المتوسط

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي عن أول رحلات عودة الحجاج لهذا العام 1440 هجري/2019 ميلادي من مطار المدينة المنورة إلى مطار بنينا الدولي.

وأوضحت إدارة المطار عبر صفحتها على فيسبوك أن أول رحلة من الأفواج ستكون يوم 18 اغسطس الجاري على تمام الساعة ( 10:45) ، و ستتوالى بعدها الرحلات تباعا .

