بالتفاصيل.. مقتل مسن في طرابلس على يد جاره

أعلنت مديرية أمن طرابلس تفاصيل جناية قتل وقعت اليوم الخميس بمنطقة بن عاشور بدائرة مركز شرطة قصر بن غشير.

وقالت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن “ل. س. ب” البالغ من العمر حوالي 44 سنه قام بقتل جاره “ل. خ. ك” البالغ من العمر حوالي 79 سنه بواسطه سكين حيث قام بطعنه عده طعنات في جسمه أدت إلى وفاته.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن رئيس المركز عقيد سالم البوراوي قام بتشكيل فريق عمل من المركز للتحري وجمع المعلومات عن القاتل وضبطه وبالفعل جرى ضبط المتهم وجلب أداة الجريمة “السكين” وباشر المركز بالتحقيق في الواقعة وتم اخطار النيابة العامة ومكتب البحت الجنائي الذي يواصل التحقيق في الواقعة.

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