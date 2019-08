مدير أمن طرابلس يتفقد عدد من مراكز الشرطة

المتوسط

قام السيد مدير أمن طرابلس عميد اسامة عويدان بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشرطة ووحدات قسم المرور والتراخيص بمدينة طرابلس.

جاءت هذه الزيارة برفقة مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش، وتأتي بهدف التأكيد على أهمية الضبط والربط اثناء تأدية العمل.

وأكد مدير الأمن على أهمية احترام حقوق المواطنين ومعاملتهم معاملة حسنة بما يكفله القانون، وضرورة التعاون بين المواطن ورجل الأمن من أجل النجاح في بسط الأمن .

