سلامة يدين الاعتداء على المرافق الصحية والعاملين فيها

قالت البعثة الأممية إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، يدين بأشد العبارات ما سماها الهجمات الشرسة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين.

وأضاف سلامة أن “الاستهداف المتعمد للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف يعدّ جريمة حرب، وعندما يُرتكب كجزء من هجومات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فإن ذلك قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وأكد قائلا “إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد الأطباء والمسعفين يُستهدفون يومياً بينما هم يجازفون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. ولن نألو جهداً لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة”.

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