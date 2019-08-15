بالفيديو .. أقعيم يؤكد مساندة رجال المرور في الحملة التي تستهدف السيارات المعتمة ودن لوحات معدنية في بنغازي

بنغازي 15 أغسطس 2019 (وال) – أكد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، فرج أقعيم العبدلي، انطلاق حملة أمنية موسعة في بنغازي، تستهدف السيارات المعتمة، والتي لا تحمل لوحات معدنية، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح أقعيم – خلال تسجيل فيديو تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أن الحملة تأتي في إطار تحقيق الأمن في المدينة، ومكافحة الظواهر السلبية، ومساندة رجال المرور في الحملات اليومية على السيارات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية والتي قد تستغل في ارتكاب الجرائم .

رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة طالب الأجهزة الأمنية بالتعاون لتحقيق هذا الواجب الموكل إلينا حرصًا منا على تجنب حدوث أي خرق أمني من الممكن استخدامه من قبل الخلايا النائمة والإرهابية لزعزعة الأمن .

وناشد أقعيم أهالي المدينة بالتعاون مع رجال الأمن، والتقيد بالقوانين واللوائح المنصوصة، لأن القوانين والتشريعات وضعت من أجل سلامة الجميع.

وأشار إلى أن هذه المجاهرة بالأمن تأتي بعد أن تحررت مدينة بنغازي بالكامل من الإرهاب، بفضل الله ورجال القوات المسلحة وتضحيات الشهداء والجرحى.

ولفت رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إلى أن هذه الحملة تأتي من أجل أن ينعم المواطن بالاستقرار والأمن، ولن نفرط في هذه التضحيات فلا بدا أن نكمل المسير في المعركة الأمنية .

وأضاف أن المواطن جزء من هذه المعركة وتعاون المواطن يدل على وعيه وإدراكه بضرورة تحقيق الأمن، ولن يتحقق الأمن إلا من خلال الأجهزة المختصة بتكاتف وتلاحم الجميع . (وال – بنغازي)

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