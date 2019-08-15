تعليم الوفاق توجه هذه الدعوة لطلاب الشهادة الثانوية

دعت لجنة شؤون النازحين بوزارة الصحة طلاب الشهادة الثانوية الذين لم يتم إدخال بياناتهم بمنظومة التسجيل بالمركز الوطني للامتحانات ضرورة التواصل مع أقرب لجنة امتحانية من مقر إقامتهم أو التواصل مع رئيس اللجنة عبد الله الأشتر.

وكان مدير المركز الوطني للامتحانات محمود البوعزي أعلن أن عدد الطلبة النازحين من جنوب طرابلس جراء النزاعات المسلحة بلغ قرابة 1700 طالب وطالبة، موضحاً بأن جلهم قد نزلوا في بلديات أخرى متفرقة مما صعب عملية تسجيلهم وحصرهم وتحديد نطاق نزوحهم بشكل دقيق، لافتاً إلى أن المركز وكتدابير احترازية قد أصدر تعليماته لكافة اللجان المركزية المشرفة على الامتحانات بتمكين الطلاب النازحين من الدخول للامتحانات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم وعدم مطالبتهم بأي مستندات أو وثائق ثبوتية وفيما يخص الطلبة القاطنين في الرقعة الجغرافية للاشتباك وتحديداً في مناطق سيدي السائح وقصر بن غشير واسبيعة وسوق الخميس أكد “البوعزي” بأنهم سيجرون امتحاناتهم داخل المدارس، معزيا ذلك لتعذر إجراءها داخل القاعات الجامعية التي أجريت بها الامتحانات السنة الماضية.

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