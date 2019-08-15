مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز يجري جولة ليلية لمتابعة الخطة الأمنية لتأمين المدينة

بنغازي 15 أغسطس 2019 (وال) – تفقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر، فجر الخميس، سير الأمن في المدينة وذلك خلال جولة أجراها رفقة رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية – رئيس الخطة الأمنية المشتركة المقدم أشرف الفايدي، للتفتيش على أماكن ثبوت دوريات الأمن الظاهر بمختلف شوارع وأزقة وميادين بنغازي، والبالغ عددها الليلة البارحة نحو 90 دورية ثابتة، من غير دوريات الأمن غير الظاهر والبالغ عددها 28 دورية متجولة في بنغازي.

وشارك السيد مدير الأمن في العديد من الاستيقافات الأمنية التي أجرتها الدوريات والتمركزات الأمنية المنتشرة على طول طرق المدينة ومفترقاتها الرئيسية ومداخلها انطلاقا من الساعات المتأخرة من ليلة أمس الأربعاء وحتى الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس، متأكدا من فاعلية الخطة الأمنية ومدى تطبيقها على أرض الواقع.

وطالب مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز المشاركين في الخطة بضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي الجديد لأعضاء هيئة الشرطة وحسن التعامل مع المواطن.

وأكد عبد العزيز على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والاهتمام بالعمل المنوط برجال الشرطة والمجاهرة بالأمن لفرضه في الشارع، مشددا على ضرورة ضبط كل الخارجين عن القانون واتخاذ أقصى درجات العقاب القانونية حيالهم.

كما أكد سيادته في نقاشاته مع كافة الدوريات التي مر بها على ضرورة الانضباط والتقيد بالضبط والربط والقيافة والهندام، صادرا تعليماته لرئيس الخطة بضرورة التشديد على الحضور والانصراف ومتابعة إجراءات المنقطعين عن العمل والمتغيبين، لتتخذ حيالهم الإجراءات الرادعة.

ونبه السيد مدير الأمن كافة المواطنين المارين عبر الاستيقافات الأمنية بضرورة الإسراع في تركيب اللوحات المعدنية وتسجيل مركباتهم في أقسام المرور والتراخيص، وإزالة الزجاج المعتم، منعا لحجزها قبل الحملة التي ستطلقها مديرية الأمن السبت المقبل.

ودعا عبدالعزيز لترسيخ ثقافة الأمن المجتمعي من خلال التكاتف بين المواطنين ورجال الأمن في تعزيز الأمن والاستقرار للبلاد، مذكرا بالمخاطر التي تهدد الأمن الوطني وضرورة مشاركة الجميع في الحيلولة دون وقوعها خاصة بعد خروج المدينة من حرب ضروس على الإرهاب والجماعات الإرهابية.

وأكد أن العمل الشرطي علم وعمل وتخصص، وأن وزارة الداخلية ومديرية أمن بنغازي وكافة مديريات الأمن الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة عملت طيلة الفترة الماضية على ترتيب الصفوف وإعادة البناء والفاعلية لهيئة الشرطة، بما عزز الاستقرارا الأمني الملحوظ رغم بعض الخروقات التي يتم تتبع مرتكبيها لتقديمهم للعدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلن عبدالعزيز عن تغيير استراتيجي في الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، مؤكدا تقسم المدينة إلى دوائر ومربعات أمنية بأمرة ضباط أكفاء يتبعون رئيس الخطة لضمان انتشار أوسع لها وتغطية ساعات الذروة وكامل ساعات الليل وساعات الصباح الأولى التي تأذن بانطلاق الخطة المرورية المعتمدة لدى مديرية الأمن، موجها شكره وعرفانه للعيون الساهرة، الساهرين على أمن المواطن وراحته.

من جهته، أكد رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية – رئيس الخطة الأمنية المشتركة المقدم أشرف الفايدي انتشار الدوريات الأمنية المطقمة في الطوق الخارجي لمدينة بنغازي من بنينا وحتى سيدي علي وسيدي فرج والطلحية، والقوارشة واللويفية وقنفودة وقاريونس، لافتا إلى أن الطوق الأمني للمدينة مكتمل بالكامل بما في ذلك البوابات والمداخل السبع للمدينة.

وأشار إلى انتشار بقية الدوريات المطقمة المكونة من كافة مراكز الشرطة والأقسام بمديرية أمن بنغازي إضافة إلى إدارتي الأمن المركزي والبوابات والتمركزات الأمنية والتفتيش على كامل الشوارع الرئيسية في المدينة وكامل مفترقاتها وجزر الدوران بها، مؤكدا على كافة الوحدات تشرع في الاستيقافات الأمنية لإجراء التفتيش الدوري بعد منتصف الليل.

وقال إن كافة الدوريات مربوطة عبر أجهزة اللاسلكي مع غرفة عمليات مديرية أمن بنغازي، ويتم التعامل مع أي بلاغ سواء من التمركزات أو نطاق اختصاص المراكز بالانتقال إلى مكان الواقعة في شكل لجان أمنية مشتركة للعمل وفقا لأعلى درجات الاستعداد والدقة.

ولفت إلى القبض الذي جرى على أكبر عصابات السطو المسلح والسرقة في المدينة، مؤكدا اعتراف العصابة على عمليات سطو وقتل وسلب وسرقة كانت جميعها مقيدة ضد مجهول، وكانت معرفتها وإلقاء القبض على مرتكبيها بفضل الجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف أرجاء المدينة الذين يلبون النداء لحظة وروده. (وال – بنغازي)

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