المغربي : الجيش دمر أغلب تجمعات الإرهابيين

قال رئيس مجلس حكماء ليبيا، محمد إدريس المغربي، إن الجيش الوطني دمر أغلب تجمعات الإرهابيين، مشيرا إلى السيطرة على مدينة مرزق بالكامل وعودة الحياة الطبيعية إليها مع توافر متطلبات المواطنين للعيش فيها.

وأوضح المغربي في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم، أن القوات المسلحة تقدمت بشكل كبير في الجنوب وبعد السيطرة على مرزق فإن الجيش في طريقه لتطهير العاصمة طرابلس خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الميليشيات المسلحة في ليبيا مدعومة من دول خارجية ولا تقوم سوى بعمليات القتل والخطف وهدم المباني.

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