نورلاند : هدف واشنطن إنهاء القتال والتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية

أكد السفير الامريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند رغبة بلاده في تكثيف النشاط الدبلوماسي مع جميع الاطراف الليبية مضيفا أن هدف واشنطن هو إنهاء القتال ودعم جهود الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا.

ريتشارد وفي بيان له قال إن الولايات المتحدة تعتبر هدنة العيد مناسبة مشجعة حيث أظهرت الحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار ومضاعفة الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية مشيرا إلى أن بلاده تدعو جميع الأطراف الخارجية للانضمام إلى هذه الجهود.

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