رئيس تشاد يقول إن 22 مليون قطعة سلاح دخلت بلاده من ليبيا

العنوان_أنجامينا

انتقد رئيس تشاد، إدريس ديبي، تدفقات السلاح الليبي، التي قدرها بـ 22 مليون قطعة تسربت إلى جنوب الصحراء الكبرى، في وقت أكد وزيره للأمن أن “الحدود مع ليبيا غير خاضعة للمراقبة”.

وقال ديبي في مؤتمر صحفي، إن الأسلحة الحربية انتشرت على نطاق واسع في تشاد، بسبب الوضع غير المستقر في البلدان المجاورة، كما يوضح تقرير الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

وأوضح ديبي، أن “الحكومة التشادية أنشأت وحدات خاصة لنزع السلاح، واستعادت عددًا منها، لكن لا يزال هناك أسلحة أخرى تدخل من عدة بلدان، معظمها تعود من ليبيا وأيضا من نيجيريا”.

وأضاف “تسبب الصراع في دارفور كذلك في الكثير من المحن، بالإضافة إلى نزاع وسط أفريقيا، بينما في بحيرة تشاد، هناك نفس المشكلة بين المجتمعات القبلية المختلفة”؛ بحسب صحيفة “بوابة الوسط”.

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