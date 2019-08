الأمم المتحدة: تسجيل 37 اعتداء على المرافق الطبية والعاملين في طرابلس

المتوسط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنه منذ بداية الأحداث في طرابلس مطلع أبريل الماضي، تم تسجيل أكثر من 37 اعتداءً ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، بما في ذلك المستشفيات والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المدنية والعسكرية.

وأوضحت البعثة أن هذه الهجمات ألحقت الضرر بـما لا يقل عن 19 سيارة إسعاف و 19 مستشفى وأسفرت عن مقتل ما مجموعه 11 شخصاً وإصابة أكثر من 33 شخصاً بجروح، رغم أنه من المحتمل أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

وأشارت البعثة إلى أنه في أواخر شهر يوليو، استهدفت الغارات الجوية مستشفيين ميدانيين وسيارتي إسعاف ما أسفر عن مقتل أربعة أطباء على الأقل وأحد المسعفين وإصابة ما لا يقل عن ثمانية آخرين من العاملين في المجال الطبي. وعلى الرغم من الإدانة المتكررة واسعة النطاق وبتجاهل صارخ للمعايير والاتفاقيات الإنسانية الدولية، استمرت هذه الهجمات الوحشية حيث استهدفت ضربتان جويتان دقيقتان أحد المستشفيات الميدانية في حي العزيزية ما أسفر، حسبما افادت التقارير، عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم الطبي على الأقل.

ودان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بأشد العبارات هذا النمط الواضح من الهجمات الشرسة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، مؤكداُ أن “الاستهداف المتعمد للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف يعدّ جريمة حرب، وعندما يُرتكب كجزء من هجومات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فإن ذلك قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وأضاف، “إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد الأطباء والمسعفين يُستهدفون يومياً بينما هم يجازفون بحياتهم لإنقاذ الآخرين. ولن نألو جهداً لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة”.

ولفت بيان البعثة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم أية اعتداءات ضد المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي والنقل الطبي.

