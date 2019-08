المتوسط

اتفق عميد بلدية غدامس مع بعض المسؤولين في قطاع الكهرباء، إلى الخطوات الأولية لتنفيذ الطاقات البديلة وسبل إحياء البرنامج الاستثماري في الطاقة الشمسية.

جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الخميس لمناقشة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والسبل الكفيلة لمعالجته .

وتعاني العديد من المناطق في ليبيا من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب الاعتداءات المتكررة على الشبكة ومحطات التحويل.

