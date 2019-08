المتوسط

أكد مدير عام مصلحة الآثار في ليبيا محمد الشكشوكي، أن النزاعات والفوضى تؤثر سلبياً على جميع المواقع الأثرية وتساهم في زيادة الاعتداءات على المواقع الأثرية مما يؤدي إلى سرقة ونهب آثار جديدة.

وأشار الشكشوكي إلى أن جميع السرقات التي حدثت من مواقع خارج نطاق إشراف مصلحة الآثار في هرم المواقع الأثرية عبر النبش العشوائي أو من المناطق الأثرية في المناطق البعيدة النائية التي يصعب الوصول إليها ويصعب مراقبتها حالياً.

وكشف الشكشوكي عن رصد مجموعة من القطع الأثرية التي تعد بالعشرات في دول عربية وغربية، موضحاً أنه يجري حالياً العمل على استرجاعها من الدول التي وصلت إليها وفق اتفاقيات متبادلة.

The post مدير مصلحة الآثار: الفوضى ساهمت في زيادة الاعتداءات على المواقع الأثرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية