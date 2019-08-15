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ليبيا: قوات حفتر تقصف موقعين بمطار زوارة تقول إنهما مركزا إقلاع للطائرات المسيرة التركية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قصفت قوات المشير خليفة حفتر الخميس موقعين داخل مطار زوارة المتواجد على بعد 120 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس، بدعوى استخدامهما لإقلاع الطائرات التركية المسيرة. من جهة أخرى، أدى قصف آخر لقوات حفتر على مطار معيتيقة غرب طرابلس مساء الأربعاء إلى مقتل حارس أمن وتعليق الملاحة بالمطار الذي يعد الوحيد الصالح للاستخدام بالعاصمة الليبية. ويأتي هذا التصعيد عقب انتهاء “الهدنة الإنسانية” التي دعت إليها الأمم المتحدة لوقف المعارك خلال عيد الأضحى.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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