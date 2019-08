رئيس تشاد: دخول 22 مليون قطعة سلاح لبلادي من ليبيا

المتوسط

كشف رئيس تشاد، إدريس ديبي، أن هناك 22 مليون قطعة تسربت إلى جنوب الصحراء الكبرى ودخلت بلاده من ليبيا.

وقال ديبي في مؤتمر صحفي، إن الأسلحة الحربية انتشرت على نطاق واسع في تشاد، بسبب الوضع غير المستقر في البلدان المجاورة، كما يوضح تقرير الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

وأوضح ديبي، أن “الحكومة التشادية أنشأت وحدات خاصة لنزع السلاح، واستعادت عددًا منها، لكن لا يزال هناك أسلحة أخرى تدخل من عدة بلدان، معظمها تعود من ليبيا وأيضا من نيجيريا”.

وأضاف “تسبب الصراع في دارفور كذلك في الكثير من المحن، بالإضافة إلى نزاع وسط أفريقيا، بينما في بحيرة تشاد، هناك نفس المشكلة بين المجتمعات القبلية المختلفة”؛ بحسب صحيفة “بوابة الوسط”.

من جانبه أكد وزير الأمن التشادي أن “الحدود مع ليبيا غير خاضعة للمراقبة”.، بسبب المهربين والمتاجرين في المخدرات والجريمة المنظمة.

