تعليم الوفاق تبحث تسجيل الطلاب النازحين

بحثت لجنة الاشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/2018م، داخل مقار اللجان الامتحانية بكليات جامعة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنالاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر مبنى اللغات بجامعة طرابلس ضم كلا من رئيس لجنة الإشراف والمتابعة محمد العتوق ومجموعة من أعضاء اللجنة ورئيس لجنة النازحين عبدالله الاشتر ورئيس لجنة المواصلات محمود الوندي وعضو اللجنة الفنية أبوبكر الهاشمي ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح.

وتباحث المشاركون في الاجتماع بحثوا الإستعدادات للامتحانات والتي شملت وضع آلية لتسجيل الطلبة النازحين المتأخرين عن التسجيل بمنظومة الامتحانات وتحديد نقاط تجمع الطلبة داخل وخارج طرابلس من قبل رئيس لجنة المواصلات محمود الوندي وذلك ليتم نقلهم إلى قاعات الإمتحانات ووضع الجدول الزمني المحدد للتجمعات وإيجاد الحلول والبدائل في حال وجود أي طارئ يمنع الطلبة من وصولوهم إلى هذه النقاط المحددة كما تم مناقشة آخر المستجدات بشأن أعمال الصيانة العاجلة لبعض المقار والمعاهد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا