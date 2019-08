تفقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز عمر، فجر الخميس، سير الأمن في المدينة وذلك خلال جولة أجراها رفقة رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية، رئيس الخطة الأمنية المشتركة المقدم أشرف الفايدي، للتفتيش على أماكن ثبوت دوريات الأمن الظاهر بمختلف شوارع وأزقة وميادين بنغازي، والبالغ عددها الليلة البارحة نحو 90 دورية ثابتة، من غير دوريات الأمن غير الظاهر والبالغ عددها 28 دورية متجولة في بنغازي.

وشارك مدير الأمن في العديد من الاستيقافات الأمنية التي أجرتها الدوريات و التمركزات الأمنية المنتشرة على طول طرق المدينة ومفترقاتها الرئيسية ومداخلها انطلاقا من الساعات المتأخرة من ليلة أمس الأربعاء وحتى الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس، متأكدا من فاعلية الخطة الأمنية ومدى تطبيقها على أرض الواقع.

وطالب مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز المشاركين في الخطة بضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي الجديد لأعضاء هيئة الشرطة وحسن التعامل مع المواطن.

The post مدير أمن بنغازي يجري جولة ليلية لمتابعة الخطة الأمنية لتأمين المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية