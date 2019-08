أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قرار الي مديرية أمن طرابلس من أجل البدء في حملة النظافة داخل مدينة طرابلس.

وبتوجيه من مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، تستمر هذا الأيام حملة النظافة داخل المدينة، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة، لجمع ونقل القمامة للأماكن المخصص.

The post طرابلس.. بدء حملة نظافة داخل المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية