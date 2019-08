ناقشت لجنة الاشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية خلال ورشة عمل مشتركة مع اللجان النوعية والفرعية بجامعة طرابلس الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي داخل مقار اللجان الامتحانية بكليات جامعة طرابلس .

وتطرق الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس بمقر مبنى اللغات بجامعة طرابلس والذي ضم حضور كل من رئيس لجنة الإشراف والمتابعة محمد العتوق وبرفقته مجموعة من أعضاء اللجنة ورئيس لجنة النازحين عبدالله الاشتر ورئيس لجنة المواصلات محمود الوندي و عضو اللجنة الفنية أبوبكر الهاشمي و رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل الزنداح ، التباحث حول أخر الاستعدادات والمجريات في عدة مسائل تتعلق بالتجهيز للامتحانات شملت وضع آلية لتسجيل الطلبة النازحين المتأخرين عن التسجيل بمنظومة الامتحانات واستعجالهم بذلك .

The post لجنة الإشراف والمتابعة تناقش استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية