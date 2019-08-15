رئيس مجلس الوزراء يستقبل وفدا من بلدية الزنتان

بنغازي 15 أغسطس 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني الخميس في مدينة بنغازي وفدا من بلدية الزنتان ضم قادة عسكريين وحكماء وأعيان إضافة إلى أعضاء من المجلس التسييري للبلدية الذي تمت تسميته بموجب قرار الحكومة الليبية المؤقتة رقم 532 لسنة 2019 ميلادي.

وناقش الوفد الذي يضم آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي، أوضاع بلدية الزنتان ومشاريعها الخدمية التي تنفذها الحكومة المؤقتة وسير عملها.

وثمن الوفد دور الحكومة الليبية المؤقتة ورئيسها السيد عبدالله الثني في دعم بلدية الزنتان من خلال إقامة العديد من المشاريع الخدمية بها في شتى المجالات، إضافة إلى توفير كافة السلع والخدمات التي تحتاجها البلدية.

وشدد الوفد على دعم مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، مؤكدا عدم اعترافه بأية حكومة موازية.

وتعهد دولة رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة الدعم لبلدية الزنتان المنحازة دائما للوطن، مؤكدا تذليل كافة الصعاب أمام هذه البلدية ومواطنيها وتوفير كافة الاحتياجات التي تتطلبها البلدية ومشاريعها.

يشار إلى أن المجلس التسييري لبلدية الزنتان يضم كل من خالد عمر أحمد أبو غليليشة رئيسًا، وعضوية كل من فوزي محمد علي سعد، وخالد محمد أحمد القويرح، وعبد الناصر محمد خليفة السمين، وخالد حسين محمد عويدات، ونور الدين مسعود معتوق إبراهيم، وخديجة أحمد محمد الهادي، عضوًا. (وال – بنغازي) ع ع

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