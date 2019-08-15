نواب برقة يرحبون ببيان الخارجية المصرية بشأن ليبيا

رحب أعضاء كتلة نواب برقة بمجلس النواب ببيان الخارجية المصرية الذي وضع ملامح أساسية للحل السياسي في ليبيا.

وأوضح النواب في بيان لهم أن بيان الخارجية المصرية عالج بعمق “الازمة وفق ثوابت الليبيين التي عبر عنها الاجتماع التشاوري الأخير للنواب بالقاهرة منتصف يوليو الماضي”.

وأشار النواب إلى أن البيان يثبت أن مصر “للجميع في ليبيا وغير منحازة لجهة أو إقليم أو مؤسسة بل تنحاز للشعب الليبي وإدارته الحرة وثوابته المطلقة” وهذا يدفع الليبيين والنواب لتحمل مسؤولياتهم ومد اليد لكل النواب للارتقاء والعمل على “استكمال جهود القاهرة والنقاط الخمس الصادرة بالبيان التشاوري للنواب بالقاهرة وفق مرجعية افعلان الدستوري وتعديلاته الأحدى عشر والتشريعات النافذة والتزامات مجلس النواب الدولية والمحلية لضمان توحيد البلاد ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وأن تكون طرابلس عاصمة لكل الليبيين خالية من المليشيات وفق الترتيبات الأمنية المحددة وجيش موحد القيادة وفق التشريعات النافذة وصولا لدستور توافقي يحقق التنمية المكانية ويضمن المشاركة العادلة بالسلطة وتكافؤ الفرص بين كل الليبيين بمختلف مكوناتهم ومناطقهم.

وكانت وزارة الخارجية المصرية دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى التعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي، لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أن “الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا بدون تدخلات أو إملاءات خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وآخرها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية، ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وناشدت الخارجية المصرية “الأطراف الليبية اتخاذ موقف واضح للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية، خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن”.

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