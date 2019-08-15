المسماري يؤكد استهداف مهبط تستخدمه طائرات “درون” التركية في مطار زوارة

بنغازي 15 أغسطس 2019 (وال) – أعلن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الخميس استهداف مهبطاً تستخدمه طائرات “درون” التركية في مطار زوارة قرب الحدود التونسية.

واستهدف القصف الجوي مهبط المطار وبرج المراقبة لإيقافه عن العمل.

وأوضح المسماري، بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة، تأكدنا أنها تستعمل “هنقرين” داخل مطار زوارة.

وأضاف: “قامت مقاتلات سلاح الجو صباح اليوم بضرب الحضائر وتسويتهما بالأرض، وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب بالمطار”.

واعتبر المسماري، الاستهداف “رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة”. (وال – بنغازي) ع ع

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